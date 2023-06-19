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НовостиПолитика19 июня 2023 17:55

Списки поврежденных квартир и домов в Белгородской области публиковаться не будут

Об этом сообщил глава региона
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 19 июня, во время традиционного вечернего прямого эфира в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о списках поврежденных домов и квартир в нашем регионе. По словам Вячеслава Владимировича, власти не планируют распространять в общий доступ эти данные.

- Этой информацией обмениваются региональная, муниципальные власти и собственник.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 466 домов разрушены в белгородском поселке Новая Таволжанка после атак со стороны Украины. Тем временем, ВСУ повредили 115 домов в белгородском селе Соболевке.