Три частных дома повреждены в белгородском селе Порозе 19 июня 2023

Сегодня, 19 июня, под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. После подомового обхода незначительные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей. Есть повреждения пяти многоквартирных и четырех частных домов. Впоследствии число пострадавших увеличилось до восьми.