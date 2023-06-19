В белгородской реке Оскол утонул мужчина

В Белгородской области зарегистрирован первый случай гибели на воде этим летом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Несчастный случай произошел 17 июня. Житель села Холки Чернянского района вместе с семьей отдыхал на реке Оскол. Во время купания мужчина заплыл далеко, но к берегу назад он не доплыл. В 15:30 на вызов отправился дежурный караул пожарно-спасательной части № 39. В месте, не оборудованном для купания, нашли тело мужчины 1968 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям и гостям региона – на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 124 пляжа, на которых в весенний период были проведены мероприятия по подготовке мест отдыха на воде в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах. Поэтому купаться необходимо только на специально оборудованных пляжах, где дно обследовали водолазы, место купания огорожено буйками и дежурят подготовленные сезонные спасатели.

Также, сотрудники МЧС советуют купаться утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, температура воздуха 20-25 градусов. Особое внимание инспекторы ГИМС обращают на то, что бы дети всегда были под присмотром взрослых. На пляже легко потеряться в толпе отдыхающих. Так же не стоит позволять детям играть одним на берегу водоема, без наблюдения родителей. В случае происшествия звоните в Единую службу спасения по телефону «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 39-99-99.