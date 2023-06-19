В детском саду в Белгороде энергетики вдвое увеличили потребляемую мощность

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики обеспечили дополнительной мощностью в объеме свыше 90 кВт детский сад № 41, полный капитальный ремонт которого завершается в Белгороде. Максимальная потребляемая мощность учреждения увеличена до 180 кВт. Основными объектами потребления станут системы освещения, вентиляции, кондиционирования, оборудование кухни и прачечной.

Для подключения дополнительной мощности энергетики проложили две кабельные линии протяженностью порядка 0,3 км, а также модернизировали оборудование трансформаторных подстанций, изменив категорию надежности электроснабжения и обеспечив детский сад основным и резервным источниками электропитания.

- Перспективному развитию социальной инфраструктуры Белгородэнерго уделяет особое внимание. Чтобы выдержать современные стандарты в строительстве и комплектации такого объекта энергоемким оборудованием и технологическими системами, необходимо обеспечить его дополнительной мощностью. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы дети занимались в современных благоустроенных помещениях, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.