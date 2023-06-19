+28 градусов ожидается в Белгородской области 20 июня 2023

В Белгороде ночью 13-15 градусов выше ноля, днем от +26 до +28 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 20 июня на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днём местами кратковременные дожди. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем от +23 до +28 градусов. В Белгороде ночью 13-15 градусов выше ноля, днем от +26 до +28 градусов.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности. Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.