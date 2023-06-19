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НовостиОбщество19 июня 2023 14:00

Пострадавший при обстреле белгородских Валуек ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу

Остальные раненые отправлены на амбулаторное лечение
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня,19 июня, министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем телеграм-канале сообщил информацию по пострадавшим после обстрела в Валуйском городском округе.

- Ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, состояние средней степени тяжести, вся помощь оказывается. Остальные пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение под контролем врачей, госпитализация не потребовалась.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей. Есть повреждения пяти многоквартирных и четырех частных домов. Впоследствии число пострадавших увеличилось до восьми.