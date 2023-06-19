215 школьников из Шебекинского горокруга Белгородской области отправились на летний отдых в Крым

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Сегодня, 19 июня, 100 детей выехали из Белгорода, по пути к ним присоединились еще 115 ребят из нашего региона, которые сейчас отдыхают в Воронежской области. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства. В детских оздоровительных лагерях белгородские школьники проведут 21 день. В поездке ребят сопровождают учителя, психологи, социальные педагоги, медики и специалисты управления образования.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, школьники из белгородского приграничья смогут остаться в лагерях на вторую смену.