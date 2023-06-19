Белгородские волонтеры предлагали выламывать двери квартир, в которых остались запертые домашние животные

Сегодня,19 июня, заместитель губернатора Юлия Щедрина во время оперсовещания с правительством Белгородской области отметила, что многие животные остались заперты в квартирах в Шебекино после экстренного отъезда жителей из-за обстрелов со стороны Украины. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что проводится огромный объем работы, но физически зайти в каждую квартиру возможности нет. Волонтеры предлагали выход, но губернатора он не устроил.

- Мне предложения поступали от волонтеров, говорили: «Давайте ломать стены в домах, пробивая дыры, ломая окна и двери». Мы, абсолютно очевидно, не имеем на это права - это противозаконно. Кроме того, были жители, которые запрещали нам вскрывать двери при предложении это сделать, - пояснил Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 207 собак и 75 кошек вывезли из Шебекинского горокруга.