В Белгородской области в столкновении «Жигулей» с автобусом пострадали пять человек

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 18 июня, около 18:50 в Строителе Яковлевского городского округа произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Ехваший по второстепенной дороге 36-летний водитель «ВАЗ-21150» на перекрестке переулка Российский и улицы Олимпийская не предоставил преимущество автобусу «ГАЗ-322113», принадлежащему предприятию, под управлением 51-летнего водителя. В результате столкновения пострадали пять человек. Травмы получили 36-летняя женщина, 5-летний мальчик и 10-летняя девочка – пассажиры автомобиля «ВАЗ», а также пассажиры автобуса – 67-летняя женщина и 44-летний мужчина. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, семилетняя девочка попала под колеса грузовика в Белгородской области.