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НовостиОбщество19 июня 2023 10:37

Свыше 300 животных вывезли из-под обстрелов в Шебекинском горокруге Белгородской области

В их числе коровы, собаки и кошки
Алексей СЕРГУНИН
Удалось вывезти 207 собак.

Удалось вывезти 207 собак.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня,19 июня, заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина на оперативном совещании в облаправительстве сообщила, что из Шебекинского горокруга были вывезены 207 собак и 75 кошек. Помогали при этом многие организации, в том числе «Лучик надежды», «Добрый дом», «Преданность», «Пойдем домой».

- На сегодняшний день практикуется кормление животных «на выезде». За все время помощь оказали 904 животным, сообщила Юлия Щедрина.

Рассматривали места и для продуктивных домашних животных, таких как коровы. Их перевозили на территории других муниципальных районов - когда позволяла оперативная ситуация. 20 голов были вывезены на летние базы. Кормление организовывали как сами граждане, так и волонтеры.