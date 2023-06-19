Свыше 300 животных вывезли из-под обстрелов в Шебекинском горокруге Белгородской области

Удалось вывезти 207 собак. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня,19 июня, заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина на оперативном совещании в облаправительстве сообщила, что из Шебекинского горокруга были вывезены 207 собак и 75 кошек. Помогали при этом многие организации, в том числе «Лучик надежды», «Добрый дом», «Преданность», «Пойдем домой».

- На сегодняшний день практикуется кормление животных «на выезде». За все время помощь оказали 904 животным, сообщила Юлия Щедрина.

Рассматривали места и для продуктивных домашних животных, таких как коровы. Их перевозили на территории других муниципальных районов - когда позволяла оперативная ситуация. 20 голов были вывезены на летние базы. Кормление организовывали как сами граждане, так и волонтеры.