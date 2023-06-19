Жители приграничья выстроились в очередь за продуктовыми наборами в Белгороде

19 июня. КЦ «Октябрь». Очередь за продуктовыми наборами. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Получить продуктовый набор жители приграничья, самостоятельно разместившиеся вне ПВР, могут в пунктах приема-выдачи помощи в Белгороде с понедельника по пятницу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Они расположены по четырем адресам:

- ЦМИ, ул.Студенческая, 17А, с 10:00 до 17:00;

- КЦ «Октябрь», ул. Николая Островского, 20, с 10:00 до 17:00;

- ТЦ «Пять звезд», ул. Есенина, 12А, с 10:00 до 17:00;

- СК «Космос», ул. Королева, 5, с 10:00 до 20:00.

В остальных муниципалитетах – в администрациях района или городского округа.