Число пострадавших при атаке со стороны Украины белгородских Валуек возросло до восьми

Пятерых человек бригады скорой помощи доставили в центральную районную больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число пострадавших при обстреле Валуек сегодня,19 июня, возросло до восьми. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что за сутки ВСУ выпустили по городу 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов из РСЗО «Град».

- Пострадали восемь человек. Ребенка с переломом ключицы, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, трех женщин, две из которых с осколочными ранениями и одна с контузией, бригады скорой помощи доставили в центральную районную больницу.

Еще трое человек обратились за медпомощью самостоятельно.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей. Есть повреждения пяти многоквартирных и четырех частных домов.