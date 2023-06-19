Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 9:13

Белгородские школьники начали сдавать ЕГЭ по информатике и ИКТ

Экзамен продлится два дня
Алексей СЕРГУНИН
В этом году информатика вышла на третье место по популярности среди предметов по выбору.

В этом году информатика вышла на третье место по популярности среди предметов по выбору.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

19 и 20 июня школьники Белгородской области будут сдавать ЕГЭ по информатике и ИКТ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Экзамен проходит в компьютерной форме. Всего в Белгородской области на участие в ЕГЭ в эти дни зарегистрированы 939 человек. В этом году информатика вышла на третье место по популярности среди предметов по выбору.

При выполнении заданий участникам будут доступны на протяжении всего экзамена текстовый редактор, редактор электронных таблиц, системы программирования. Результаты экзамена от 19 июня участники получат не позднее 4 июля, от 20 июня – не позднее 5 июля.