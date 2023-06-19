Белгородские школьники начали сдавать ЕГЭ по информатике и ИКТ

В этом году информатика вышла на третье место по популярности среди предметов по выбору. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

19 и 20 июня школьники Белгородской области будут сдавать ЕГЭ по информатике и ИКТ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Экзамен проходит в компьютерной форме. Всего в Белгородской области на участие в ЕГЭ в эти дни зарегистрированы 939 человек. В этом году информатика вышла на третье место по популярности среди предметов по выбору.

При выполнении заданий участникам будут доступны на протяжении всего экзамена текстовый редактор, редактор электронных таблиц, системы программирования. Результаты экзамена от 19 июня участники получат не позднее 4 июля, от 20 июня – не позднее 5 июля.