Белгородский хутор Балки атаковали ВСУ 19 июня 2023

Сегодня, 19 июня, под обстрел ВСУ попал хутор Балки Шебекинского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снаряда повреждены остекление в одном частном домовладении и линия электропередачи. Оперативные службы на месте, подомовой обход продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей. Есть повреждения пяти многоквартирных и четырех частных домов.