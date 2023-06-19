За мошенничество на четыре миллиона рублей белгородский бизнесмен получил условный срок

По обвинению в покушении на мошенничество перед судом предстал руководитель коммерческой организации, специализирующей на купле-продаже сырья и строительных материалов. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Бизнесмен-аферист предоставил в налоговую первичные бухгалтерские документы за третий квартал 2018 года с заведомо ложными сведениями о приобретении более 66 тысяч тонн песка общей стоимостью свыше 32 миллионов рублей. Он необоснованно включил в декларацию сумму НДС в размере более четырех миллионов.

По результатам камеральной проверки налоговая отказала в возмещении. Но злоумышленник обжаловал это решение в Арбитражном суде. Благодаря своевременному вмешательству сотрудников органов внутренних дел довести задуманное до конца ему так и не удалось. В рамках возбужденного СУ УМВД России по Белгородской области уголовного дела по ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество) заявка на возмещение НДС была изъята.

Чтобы доказать, что сделка носила фиктивный характер и существовала только на бумаге, следствию пришлось не только изучить документы о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, но и сделать соответствующие запросы в Роскосмос. Снимки со спутника в совокупности с иными доказательствами опровергли версии злоумышленника о приобретении и хранении такого объема песка в исследуемый период на промышленных площадках региона.

В результате деньги на расчетный счет компании так и не поступили. Решением Октябрьского районного суда Белгорода руководитель организации признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года (условно) со штрафом в размере 800 тысяч рублей.