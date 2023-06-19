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НовостиОбщество19 июня 2023 6:49

В Белгородской области еще не решили, в каком формате пройдет учебный год-2023/24

Во главе всего остается вопрос с безопасностью
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 19 июня, в традиционном утреннем обращении в VK глава Белгородчины Вячеслав Гладков затронул вопрос формата обучения в школах в учебном году-2023/24.

- Понимаем, с одной стороны, нам необходимо обеспечить безопасность детей, учителей и воспитателей в детских садах, с другой стороны, если начнем учебный год или проведем учебный год в том формате, в котором прошел предыдущий, у нас разъедется огромное количество жителей, потому что проводить в дистанционном формате обучение крайне сложно и не всем это удается.

Губернатор отметил, что власти уже имеют большой опыт, который позволяет понять, как обеспечить безопасность детей и взрослых.

- Поэтому за почти три месяца подготовимся и начнем учебный год. Безусловно, работа школ будет зависеть от близости к границе, но мы посоветуемся с каждой школой, с каждым родителем, с каждым учителем – выслушаем мнение, проговорим с военными, с Министерством обороны, с пограничной службой об оперативной обстановке в зависимости от текущей ситуации, к этому учебному году мы будем готовы лучше, чем в 2022 году. Поэтому не переживайте, сделаем всё необходимое, чтобы наши дети получили самое лучшее образование, которое только в наших силах.