86 тысяч белгородцев, пострадавших от обстрелов ВСУ, получили единовременные выплаты

Все начисление, которое было произведено в выходные дни, перечисление будет осуществлено сегодня, в понедельник. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На нынешнее утро, 19 июня, начислено 54 тысячам человек – 10 тысяч рублей, 32 тысячам человек – 50 тысяч рублей. Речь о тех, кто пострадал от обстрелов ВСУ. Об этом в своей странице в VK написал глава региона Вячеслав Гладков.

- Все начисление, которое было произведено в выходные дни, перечисление будет осуществлено сегодня, в понедельник. Кто не получил – обращайтесь в социальных сетях ко мне, к Министерству социальной защиты, в администрации городов и районов, где вы находитесь, в органы социальной защиты. Максимально, проверяя списки и уточняя лицевые счета, будем осуществлять перечисления этих денежных средств, они у нас есть.