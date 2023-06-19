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НовостиОбщество19 июня 2023 6:42

86 тысяч белгородцев, пострадавших от обстрелов ВСУ, получили единовременные выплаты

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
Все начисление, которое было произведено в выходные дни, перечисление будет осуществлено сегодня, в понедельник.

Все начисление, которое было произведено в выходные дни, перечисление будет осуществлено сегодня, в понедельник.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На нынешнее утро, 19 июня, начислено 54 тысячам человек – 10 тысяч рублей, 32 тысячам человек – 50 тысяч рублей. Речь о тех, кто пострадал от обстрелов ВСУ. Об этом в своей странице в VK написал глава региона Вячеслав Гладков.

- Все начисление, которое было произведено в выходные дни, перечисление будет осуществлено сегодня, в понедельник. Кто не получил – обращайтесь в социальных сетях ко мне, к Министерству социальной защиты, в администрации городов и районов, где вы находитесь, в органы социальной защиты. Максимально, проверяя списки и уточняя лицевые счета, будем осуществлять перечисления этих денежных средств, они у нас есть.