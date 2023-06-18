Около 9,5 тысяч медицинских работников Белгородской области получили специальную социальную выплату

Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Программа распространяется на 11 категорий специалистов, исключая руководителей и их заместителей. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства. Мера поддержки оказывается медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

Медицинская организация при этом должна входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения, а также участвовать в базовой или территориальной программе обязательного медицинского страхования.

Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Медработникам не нужно самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления или справки, данные о них подает медорганизация. Средства поступят на их счёт в течение семи рабочих дней.