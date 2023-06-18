Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2023 7:11

На белгородское село с беспилотника сбросили три взрывчатки

По предварительной информации, никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На белгородское село с беспилотника сбросили три взрывчатки.

На белгородское село с беспилотника сбросили три взрывчатки.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Очередная атака беспилотных летательных аппаратов пришлась на Валуйский городской округ. Сегодня, 18 июня, в селе Новопетровка с БПЛА было сброшено три взрывных устройства. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.