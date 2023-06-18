На белгородское село с беспилотника сбросили три взрывчатки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Очередная атака беспилотных летательных аппаратов пришлась на Валуйский городской округ. Сегодня, 18 июня, в селе Новопетровка с БПЛА было сброшено три взрывных устройства. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.