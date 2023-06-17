Шебекинская районная больница приняла первых пациентов

Губернатор поздравил коллектив Шебекинской ЦРБ с Днем медицинского работника. Фото: скриншот видео

Сегодня, 17 июня, губернатор Вячеслав Гладков посетил Шебекинскую районную больницу. Глава региона встретился с коллективом учреждения и с главным врачом Олесей Нестеренко и поздравил их с Днем медицинского работника.

Шебекино постепенно возвращается к привычной жизни после массированных обстрелов со стороны Украины. Коммунальщики налаживают электричество, подачу воды и газа, расчищают город от мусора. Строители приступили к восстановлению поврежденных зданий. Так, и в ЦРБ вернулись врачи и сегодня пришли первые пациенты.

- Сказал врачам огромное спасибо, что они одни из первых, кто вернулся в Шебекино. Начали наводить порядок в учреждении здравоохранения. Поблагодарил сотрудников за работу, ведь без врачей и медсестер город вернуться к полноценной жизни не может. Поздравил их с наступающим праздником – Днем медицинского работника. Уже сегодня пришли первые пациенты. Еще раз огромные слова благодарности всем, кто возвращает город к мирной жизни! Шебекино не сдается! – написал Вячеслав Гладков в соцсети.