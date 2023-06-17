12 семей из белгородского приграничья получили новое жилье Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Новое жилье взамен утраченного из-за обстрелов ВСУ получили 5 семей из Белгородского района, одна семья из Волоконовского района, 2 семьи из Краснояружского района, 4 семьи из Валуйского городского округа. Сегодня губернатор вручил новоселам ключи от квартир в новом многоквартирном доме в Белгороде.

- Я очень рад поздравить с большим событием, с вручением ключей от вашего нового жилья. Долго мы к этому с вами шли. Выполняем обещание, которое давали жителям. Помните, когда собирались в середине прошлого года, еще не понимали будет ли у нас жильё или нет. Сейчас деньги на эти цели есть. Все, что остается – купить готовое жилье, или выбрать место и построить новое. Понимаем, что выполняется сейчас эта задача. Еще раз повторюсь, каждому, кому положено, мы квартиры и дома предоставим, — обратился к семьям Вячеслав Гладков.

Отметим, с белгородцами ежедневно ведется работа по подбору жилья. В сопровождении представителей администрации жители осматривают предлагаемые варианты новых квартир или домов. По поручению губернатора Вячеслава Гладкова во всех пострадавших районах области регулярно проходят сходы граждан.

На сегодняшний день в новое жилье заселено 62 семьи. С ближайшие дни еще 30 семей получат свои ключи. Всего от собственников сейчас получено 923 заявления на конкретное жилье.