В пострадавшем от пожара доме в Белгороде восстановили подачу воды и запустили лифты

Фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, как идет восстановление многоэтажного дома на Свято-Троицком бульваре, где вчера ночью произошел пожар.

Сегодня рабочие уже приступили к ремонту. В пострадавшем подъезде возобновили холодное водоснабжение и запустили лифты. Общее энергообеспечение по стандартным схемам восстановят в ближайшие 2-3 дня. Пока это делать опасно – идет просушка кабельной сети, ревизия.

- Завтра альпинисты подрядной организации, которые выполняют работы по капремонту фасада, начнут восстанавливать технический этаж. Повреждено котельное оборудование - сгорела электрика: питающая проводка, контроллеры. Требуется замена одной горелки в котле. Ремонт нужно выполнить в кратчайшие сроки - это одна из важных задач, - подчеркнул Валентин Демидов.

Мэр областного центра отметил, что все работы будет контролировать лично.

Кроме того, по уточненным данным, во время пожара вчера был поврежден один автомобиль. Квартиры не пострадали. Все жильцы после ликвидации возгорания вернулись в свои квартиры.

По предварительным данным, причиной пожара стала неполадка электропроводки внутри здания. Детально в причинах произошедшего разбираются эксперты.