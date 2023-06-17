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НовостиОбщество17 июня 2023 15:22

В Белгороде центры гуманитарной помощи продолжат работу в понедельник

В выходные волонтеры будут принимать и сортировать грузы из других регионов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде центры гуманитарной помощи продолжат работу в понедельник.

В Белгороде центры гуманитарной помощи продолжат работу в понедельник.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В субботу и воскресенье белгородские центры по выдачи гуманитарной помощи не будут работать. В выходные дни здесь будут принимать и сортировать продукты и вещи первой необходимости из других регионов. Выдача пакетов возобновится в понедельник утром. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона также рассказал, что сегодня для шебекинцев поступят посылки с гуманитракой из Тульской области и Ямала-Ненецкого автономного округа.

- Ждем поступления тушенки из оленины, которую будем раздавать жителям, которые проживают у нас вне ПВР, все, которые остались проживать в отселенных муниципальных образованиях, — сказал Гладков.