Аллея Славы медработников Белгородской области пополнилась новыми именами. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Накануне Дня медработника на белгородской Аллее Славы медработников появились новые имена. Восьмая церемония традиционно состоялась на территории областной клинической больницы Святителя Иоасафа.

Пять специалистов пополнили список имен. Двое из них трудятся в детской областной клинической больнице. Несмотря на непростую ситуацию в регионе, медики продолжают в полном объеме исполнять свои обязанности, оказывают необходимую помощь жителям региона, порой рискуя собственной жизнью.

- Мы продолжаем двигаться к тем целям, которые поставили перед собой. Несмотря на то, что выполнять национальные проекты стало сложней, мы не просили Минздрав России скорректировать их показатели. Мы продолжаем идти по намеченному пути, не боясь трудностей. Это залог нашего с вами успеха, – отметил Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области.

На торжественной церемонии также были награждены победители региональных конкурсов «Лучший врач Белгородской области в 2023 году» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».