В Белгородскую область из Ямала передали 150 тонн гумпомощи

В ближайшие дни в Белгородскую область из Ямала приедет еще больше 310 тысяч консервов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Белгородские волонтеры уже получили первую партию гуманитарной помощи из Ямала – 40 тысяч банок тушенки из оленины.

Во второй партии ямальской продукции для белгородцев будет тушенка трех видов: из оленины, говядины и свинины. В ближайшие дни приедет еще больше 310 тысяч консервов. В обще сложности Белгородская область получит от Ямала 150 тонн гуманитарной помощи. Отправка третьей партии ожидается из Салехарда в начале следующей недели. В нее войдет продукция предприятия «Ямальские олени».

О гуманитарном сотрудничестве договорились глава Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Помощь будет передана благотворительному фонду «ЗА», который сейчас оказывает помощь жителям, вынуждено покинувшим свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ.