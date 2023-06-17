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НовостиОбщество17 июня 2023 13:44

За 5 месяцев в этом году белгородцы сыграли на 301 свадьбу больше, чем в прошлом

Увеличилось количество женихов и невест 70+
Наталия ИЛЮШНИКОВА
в Белгородской области увеличилось количество женихов и невест 70+

в Белгородской области увеличилось количество женихов и невест 70+

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Управлении ЗАГС по Белгородской области поделились статистикой свадебных торжеств. Самый популярный возраст белгородских женихов и невест остается прежним – регистрируют отношения в основном в 25-29 лет.

Зато возросло количество взрослых браков. Так, женихов старше 70 лет в 2022 году было 17, а в 2023 году – 26. Невест 70+ в этом году 17 (в прошлом было 8).

Также в ЗАГСе поделились самыми популярными местами для выездной церемонии заключения брака. Возглавили список Центр культурного развития в городе Алексеевка и Дубовской Дворец культуры. В Управлении отметили, что сезон выездных регистраций только начался и статистика может измениться.