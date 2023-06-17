В Белгороде в июне три дня не будут продавать алкоголь

В Белгородской области три дня не будут продавать алкоголь.

В течение трех дней в Белгородской области нельзя будет купить алкоголь. Запрет на розничную торговлю распространяется также на пиво и пивные напитки. При этом ограничения не коснутся реализации горячительных напитков в предприятиях общественного питания.

Спиртные напитки не будут продавать 23, 24 и 25 июня. Ограничения связаны с проведением в регионе выпускных вечеров.

Напомним, в Белгородской области выпускные вечера проведут 24 июня. В школах, расположенных на расстоянии до 30 км от границы, мероприятия пройдут в дистанционном формате. Для остальных выпускников разрешили проводить праздник в очной форме, но с ограничением количества человек.