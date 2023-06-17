В Белгороде этим летом году откроют два тира. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В ближайшие месяцы в Белгороде появятся стрелковые тиры. Площадки по развитию стрелковых видов спорта осмотрел губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в Белгородском строительном колледже тир начнет свою работу в начале августа. В девятом лицее, где сейчас завершается капремонт, тир откроется 15 июля.

- Активно взаимодействуем с Федерацией пулевой стрельбы, которая сможет помочь с формированием тренерского состава. Буду стараться приезжать на объекты, потому что очень хотелось бы, чтобы они максимально быстро и с хорошим качеством работ были введены в эксплуатацию, - рассказал глава региона.

Помимо этого, несколько стрелковых галерей сейчас ремонтируют в ДОСААФе. Также параллельно проектируется тир в спорткластере на Белинского.