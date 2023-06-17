Гладков о ночном пожаре в Белгороде: «Внешнего воздействия не было»

фото: @v_v_demidov.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о причинах пожара на Свято-Троицком бульваре в Белгороде. По предварительной информации, горел декоративный купол здания, причиной пожара стала неисправная проводка. По информации главы региона, внешнего воздействия не было. Огонь не распространился на квартиры, все жильцы ночевали дома.

- По итогам вчерашнего ночного пожара: никто из жильцов дома не пострадал. Мы предложили расселиться в гостиницы города Белгорода, жильцы не согласились, вернулись в свои квартиры. Причина пожара – внутренняя проблема с электропроводкой, то есть, внешнего воздействия не было, - рассказал губернатор в соцсети.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что от пожара пострадало техническое помещение. Сегодня специалисты будут подробно разбираться в причинах возгорания и приступят к восстановлению дома.