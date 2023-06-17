Белгородский губернатор сообщил о последствиях пожара на крыше 19-ти этажного жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара

Предварительно известно, что горел декоративный купол здания. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Предварительно известно, что горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Предложили всем желающим временно расселиться. Люди хотят посмотреть на состояние квартир после ликвидации пожара. Причины произошедшего устанавливаются. Начнём восстанавливать пострадавшие жилые помещения и котельную после проведения оценки ущерба.

Информация о пожаре в Белгороде в жилом 19-ти этажном доме в районе Свято-Троицкого бульвара поступила накануне, 16 июня, около 24:00. Незамедлительно к месту вызова убыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей 1, 2, 4, 29 и специализированной пожарно-спасательной части.

В 1:30 в телеграм-канале МЧС появилась информация, что пожар ликвидирован.