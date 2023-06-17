ВСУ повредили 115 домов в белгородском селе Соболевке

Накануне, 16 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал посмотреть, как идет ход работ по восстановлению жилья в Соболевке.

- За последний месяц это село дважды попадало под обстрел ВСУ из РСЗО «Град». Снаряды были выпущены по частным жилым домам.

По словам Вячеслава Владимировича, работы по восстановлению еще много - повреждено 115 частных домов.

- Прошелся по некоторым домам, где были серьезные повреждения. Проговорил с жителями. Люди до сих пор не могут отойти от шока, плачут. Сейчас дал команду ещё двум районам выделить дополнительные бригады для ускорения темпа восстановительных работ. После их окончания постараюсь приехать и посмотреть, как работы выполнены, - пообещал глава региона.