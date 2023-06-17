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НовостиОбщество16 июня 2023 22:54

Качество питание не устроило белгородцев в ПВР в областном центре

Губернатор пообещал навести порядок
Алексей СЕРГУНИН
Накануне, 16 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заехал в ПВР в Белгороде.

Накануне, 16 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заехал в ПВР в Белгороде.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Накануне, 16 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заехал в ПВР в Белгороде и был неприятно удивлен организацией.

- Первое место, где люди пожаловались на качество питания и на качество проживания. Сейчас быстро приму меры – все исправим. Но, конечно, не ожидал, что у нас кто-то из руководителей колледжей так недобросовестно может отнестись к шебекинцам. Это, конечно, недопустимо, - написал Вячеслав Владимирович в своем телеграм-канале.