Качество питание не устроило белгородцев в ПВР в областном центре

Накануне, 16 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заехал в ПВР в Белгороде. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Накануне, 16 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заехал в ПВР в Белгороде и был неприятно удивлен организацией.

- Первое место, где люди пожаловались на качество питания и на качество проживания. Сейчас быстро приму меры – все исправим. Но, конечно, не ожидал, что у нас кто-то из руководителей колледжей так недобросовестно может отнестись к шебекинцам. Это, конечно, недопустимо, - написал Вячеслав Владимирович в своем телеграм-канале.