Пожар в Белгороде на крыше 19-ти этажного жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара ликвидирован

По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Информация о пожаре в Белгороде в жилом 19-ти этажном доме в районе Свято-Троицкого бульвара поступила накануне, 16 июня, около 24:00. Незамедлительно к месту вызова убыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей 1, 2, 4, 29 и специализированной пожарно-спасательной части.

В 1:30 в телеграм-канале МЧС появилась информация, что пожар ликвидирован.

По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше, - уточнил глава региона Вячеслав Гладков.