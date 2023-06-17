+29 градусов тепла ожидается в Белгородской области 17 – 18 июня

18 июня в Белгороде ночью от +14 до +16 градусов, днем 26-28 градусов выше ноля. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В субботу, 17 июня на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов тепла, днем 24-29 градусов выше ноля. В Белгороде ночью от +13 до +15 градусов, днем 25-27 градусов выше ноля.

В воскресенье, 18 июня будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, днем 24-29 градусов тепла. В Белгороде ночью от +14 до +16 градусов, днем 26-28 градусов выше ноля.