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НовостиОбщество16 июня 2023 22:31

+29 градусов тепла ожидается в Белгородской области 17 – 18 июня

После дождливой недели наконец-то будет сухо и тепло
Алексей СЕРГУНИН
18 июня в Белгороде ночью от +14 до +16 градусов, днем 26-28 градусов выше ноля.

18 июня в Белгороде ночью от +14 до +16 градусов, днем 26-28 градусов выше ноля.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В субботу, 17 июня на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов тепла, днем 24-29 градусов выше ноля. В Белгороде ночью от +13 до +15 градусов, днем 25-27 градусов выше ноля.

В воскресенье, 18 июня будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, днем 24-29 градусов тепла. В Белгороде ночью от +14 до +16 градусов, днем 26-28 градусов выше ноля.