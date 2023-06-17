Советников Гладкова по взаимодействию с силовыми структурами станет Дмитрий Прокопов

Новым советников губернатора станет экс-начальник погрануправления ФСБ. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области сообщил о кадровых назначениях. С понедельника, 19 июня, новым советником главы региона станет Дмитрий Прокопов. Он будет решать вопросы взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах.

- Дмитрий Вениаминович Прокопов с понедельника назначен моим советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах, - написал Вячеслав Гладков в соцсети.

Отметим, ранее Дмитрий Прокопов занимал должность руководителя пограничном управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. На эту должность он был назначен в августе 2018 года, а в апреле 2023 покинул пост. До этого проходил службу в погрануправлении ФСБ России по Сахалинской области.