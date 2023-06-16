Гладков: в Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

Вечером 16 июня система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Белгородской области. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

- На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.