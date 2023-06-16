Сотрудники белгородского Экоохотнадзора освободили из неволи сурков байбаков

Сурков изъяли и выпустили в естественную среду обитания. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Жительница Ивнянского района поймала двух сеголеток сурка байбака и поместила их в клетку. Животных она нашла на территории охотничьего хозяйства «Горновое», неподалеку от своего дома. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

К ней выехали инспекторы Ивнянского и Ракитянского районов. Сурков изъяли и выпустили в естественную среду обитания. Женщину оштрафовали в соответствии с частью 3 статьи 8.37 КоАП РФ.

Как пояснили экологи, сейчас идёт процесс естественного расселения. Сурки уходят из перенасыщенных колоний и ищут новый ареал обитания, поэтому их можно встретить далеко от нор.