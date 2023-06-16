Около 70 собак из белгородского Шебекино приняли на время на участках по отлову и временному содержанию животных

Непростые события животные переживают по-разному. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Ранее здесь разместились собаки жителей Журавлевки и других населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Непростые события животные переживают по-разному. Многие в первые дни отказывались от еды. У некоторых контузия и повышенная тревожность. Ветеринары внимательно следят за состоянием здоровья собак, стараются помочь им восстановиться. Хозяева, конечно, переживают - большинство приходит проведывать любимцев ежедневно.

Самая тяжелая ситуация с кошками, которых не смогли вывезти жители и спасли волонтеры. Они в основном долго находились без еды и воды, сильно истощены. Ими занимаются ветеринары, после чего на передержку забирают волонтеры. На участках Белгорблагоустройства подходящих условий, к сожалению, нет. Фото потерявшихся животных будут выкладывать в соцсетях и распространять в ПВР, чтобы хозяева могли их найти.