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НовостиОбщество16 июня 2023 14:20

Около 70 собак из белгородского Шебекино приняли на время на участках по отлову и временному содержанию животных

Ветеринары внимательно следят за их здоровьем
Алексей СЕРГУНИН
Непростые события животные переживают по-разному.

Непростые события животные переживают по-разному.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Ранее здесь разместились собаки жителей Журавлевки и других населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Непростые события животные переживают по-разному. Многие в первые дни отказывались от еды. У некоторых контузия и повышенная тревожность. Ветеринары внимательно следят за состоянием здоровья собак, стараются помочь им восстановиться. Хозяева, конечно, переживают - большинство приходит проведывать любимцев ежедневно.

Самая тяжелая ситуация с кошками, которых не смогли вывезти жители и спасли волонтеры. Они в основном долго находились без еды и воды, сильно истощены. Ими занимаются ветеринары, после чего на передержку забирают волонтеры. На участках Белгорблагоустройства подходящих условий, к сожалению, нет. Фото потерявшихся животных будут выкладывать в соцсетях и распространять в ПВР, чтобы хозяева могли их найти.