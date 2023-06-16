Жители приграничных территорий Белгородской области могут подать заявление на выплаты через Госуслуги

На региональном портале уже можно оформить выплату в размере десяти тысяч рублей. В ближайшее время такая функция станет доступна для оформления 50 тысяч.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, десять тысяч пострадавших от обстрела ВСУ белгородцев получили единоразовую выплату в 50 тысяч рублей. Еще 45 тысячам жителей выплатили по десять тысяч. Тем временем в управлении ФССП по региону заверили, что эти выплаты не могут арестовать за долги.

Напомним, что глава Белгородчины Вячеслав Гладков призвал не переживать тех, кто еще не получил выплату.

- Продолжается работа со всеми базами данных, мы обязательно всех найдем, увидим и перечислим. Деньги есть. Нужно просто немного времени для того, чтобы правильно осуществить платежи.