Движение на путепроводе по улице Студенческой в Белгороде частично открыли

Сначала отремонтировали северную часть, потом южную. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Все работы планируют завершить на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Путепровод над железной дорогой «Москва–Юг» был открыт в 1976 году и ни разу с тех пор капитально не ремонтировался. Последнее исследование показало его неудовлетворительное состояние.

Работы проводили поэтапно с 2022 года, чтобы полностью не перекрывать движение транспорта на участке. Сначала отремонтировали северную часть, потом южную. Строители укрепили опоры, заменили дефектные балки пролётных строений, отремонтировали тротуарную зону и лестничные сходы, заменили дорожное полотно.