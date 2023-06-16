Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 11:21

Единовременные выплаты в 10 и 50 тысяч рублей жителям приграничных территорий Белгородской области не могут арестовать за долги

Судебные приставы напомнили, что социальные выплаты обладают иммунитетом
Алексей СЕРГУНИН
Сотрудники УФССП могут дать консультацию по телефону.

Сотрудники УФССП могут дать консультацию по телефону.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Статьей 101 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Белгородской области.

В их числе - единовременные выплаты в 10 и 50 тысяч рублей жителям приграничных территорий нашего региона. Консультацию в УФССП можно получить по телефону: 8 (4722) 31-24-60.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, десять тысяч пострадавших от обстрела ВСУ белгородцев получили единоразовую выплату в 50 тысяч рублей. Еще 45 тысячам жителей выплатили по десять тысяч.