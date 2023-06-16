Единовременные выплаты в 10 и 50 тысяч рублей жителям приграничных территорий Белгородской области не могут арестовать за долги

Сотрудники УФССП могут дать консультацию по телефону. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Статьей 101 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Белгородской области.

В их числе - единовременные выплаты в 10 и 50 тысяч рублей жителям приграничных территорий нашего региона. Консультацию в УФССП можно получить по телефону: 8 (4722) 31-24-60.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, десять тысяч пострадавших от обстрела ВСУ белгородцев получили единоразовую выплату в 50 тысяч рублей. Еще 45 тысячам жителей выплатили по десять тысяч.