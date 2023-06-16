В Белгородской области задержали пособника телефонных аферистов

В разговоре с пенсионерами псевдосотрудник правоохранительных органов, который предлагал передать определенную сумму для урегулирования вопроса о невозбуждении уголовного дела. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Новооскольские оперативники во взаимодействии с коллегами из Чернянского района задержали подозреваемого в серийном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба полиции Белгородской области.

В совершении преступлений подозревается 19-летний житель Новооскольского городского округа. Его подельники обзванивали пожилых людей под видом близких родственников и сообщали, что стали виновниками ДТП. Затем трубку брал псевдосотрудник правоохранительных органов, который предлагал пенсионерам передать определенную сумму для урегулирования вопроса о невозбуждении уголовного дела. В задачу курьера входило забирать деньги у пенсионеров и переводить на счета своих кураторов. Работодатели высылали ему адреса пожилых людей, инструктировали, кем представляться и о чем говорить с жертвой.

Суммы похищенных денег варьируются от 80 до 300 тысяч рублей. Часть средств подозреваемый оставлял себя в качестве зарплаты. Суммарно он получил из рук пенсионеров один миллион 240 тысяч рублей. В соответствии с ч.2 и ч. 3 ст.159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.