Начался капремонт кровли дома № 88 на Белгородском проспекте

В 2023 году в Белгородской области проводится капитальный ремонт общего имущества 206 многоквартирных домов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В жилом трехэтажном кирпичном здании в Белгороде специалисты заменят старую крышу на новую кровлю из металлочерепицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Ремонт дома проводится за счет средств собственников, накопленных региональным оператором. Благодаря выполненным мероприятиям будут улучшены жилищные условия 52 человек.

После этого будут проведены общественные приемки, на которых собственники квартир смогут оценить качество проведенного капремонта. При наличии замечаний подрядная организация должна будет их устранить в установленные актом (протоколом) сроки.

Напомним, всего в 2023 году в Белгородской области проводится капитальный ремонт общего имущества 206 многоквартирных домов, а также девяти бывших общежитий. В столице региона ремонтируют 72 МКД, в том числе пять – ранее имевших статус общежитий.