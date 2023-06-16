Белгородская область подписала соглашение с опытно-экспериментальным заводом «ВладМиВа» в рамках ПМЭФ-2023

Как пообещал Владимир Чуев, в Центре планируют оказывать бесплатную медицинскую помощь для участников СВО и жителей Белгородской области по ОМС. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский и гендиректор АО «Опытно-экспериментальный завод «Владмива» Владимир Чуев подписали соглашение о совместном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инвестиционный проект не только повлияет на развитие отрасли медицинских услуг в нашем регионе, но и создаст дополнительные рабочие места. Планируется, что 48 специалистов Центра смогут проводить уникальные для нашего региона операции, направленные на устранение травм и их последствий, удаление опухолей, а также на восстановление различных функциональных нарушений, в том числе прикуса и зубного ряда. Как пообещал Владимир Чуев, в Центре планируют оказывать бесплатную медицинскую помощь для участников СВО и жителей Белгородской области по ОМС.

Бизнес-планом предполагается, что с 2024 года будет начато строительство Центра, а к 2027 году он уже будет полностью готов принять своих первых пациентов в Белгороде.