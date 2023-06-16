Белгородец ограбил уснувшего земляка

Увидев спящего мужчину с телефоном в руках, злоумышленник выхватил мобильник, разбудив потерпевшего. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду обратился 37-летний житель региона. Мужчина сообщил, что у него отняли мобильный телефон. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина без определённого места жительства.

По предварительным данным, ночью потерпевший, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришёл к своему другу. Однако приятель не открыл дверь нетрезвому гостю и не пустил его в свою квартиру. В итоге потерпевший уснул на лестничной площадке.

В это время подозреваемый спускался с технического этажа. Увидев спящего мужчину с телефоном в руках, злоумышленник выхватил мобильник, разбудив потерпевшего. На требование вернуть похищенное фигурант не отреагировал. Телефон стоимостью около семи рублей он продал неизвестному за 500 рублей. В соответствии с ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.