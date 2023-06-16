Белгородские тхэквондисты завоевали две медали на первенстве России

Милена Сидоренко (справа) и Даниил Кутоманов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Первенство России среди юношей и девушек 2009-11 годов рождения по тхэквондо собрало около 800 участников из 57 регионов страны. Белгородские спортсмены завоевали две медали.

Воспитанница СШОР № 5 Белгорода Милена Сидоренко победила в весе до 37 кг. Бронзовым призёром в весе до 33 кг стал воспитанник Ракитянской СОШ Даниил Кутоманов. Отметим, что по итогам соревнования наши спортсмены попали в состав юношеской сборной России.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородцы завоевали девять медалей на первенстве ЦФО по тхэквондо.