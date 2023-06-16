500 человек в белгородских ПВР прошли медицинское обследование

Сегодня, 16 июня, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о помощи пострадавшим от атак со стороны Украины.

- Продолжают работу «Поезда здоровья» в ПВР. Уже 500 человек обследовали, девять из них госпитализированы.

Отметим, что изначально «Поезда здоровья» курсировали по районам области. Но глава региона призвал селян отнестись к временным изменениям с пониманием.

- Хотел извиниться перед жителями сельских районов, которые ждали «Поезда здоровья» у себя, но мы были вынуждены перенаправить их работу. Я надеюсь, что вы понимаете, если есть срочная необходимость, к вам обязательно приедем и выполним свои обещания, проверим состояние вашего здоровья и, если есть необходимость, конечно, окажем медицинскую помощь.