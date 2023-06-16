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НовостиОбщество16 июня 2023 6:54

В Белгороде начинают выдавать 9-килограммовые продуктовые наборы для беженцев с 16 июня 2023

Они выдаются тем, кто не проживает в ПВР
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 16 июня, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о помощи пострадавшим от атак со стороны Украины.

- С сегодняшнего дня в Белгороде в пунктах выдачи гуманитарной помощи (у нас их четыре: ТЦ «5 Звезд», КЦ «Октябрь», «Космос» и ЦМИ) мы начинаем выдавать девятикилограммовые продуктовые наборы.

Как пояснил Вячеслав Владимирович, они выдаются тем, кто не проживает в ПВР.

- Вся остальная гуманитарная помощь раздается также по наличию. Все, что есть, в вашем распоряжении. Приходите, и мы постараемся помочь вам в эту трудную минуту.