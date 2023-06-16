Десять тысяч пострадавших от обстрела ВСУ белгородцев получили единоразовую выплату в 50 тысяч рублей

Глава региона призвал не переживать тех, кто еще не получил выплату. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 16 июня, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о помощи пострадавшим от атак со стороны Украины.

- На сегодняшнее утро уже выдали единоразовую выплату в десять тысяч рублей 45 тысячам жителей и единоразовую выплату в 50 тысяч рублей получили десять тысяч человек.

Глава региона призвал не переживать тех, кто еще не получил выплату.

- Продолжается работа со всеми базами данных, мы обязательно всех найдем, увидим и перечислим. Деньги есть. Нужно просто немного времени для того, чтобы правильно осуществить платежи.