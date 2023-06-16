Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 6:49

Десять тысяч пострадавших от обстрела ВСУ белгородцев получили единоразовую выплату в 50 тысяч рублей

Еще 45 тысячам жителей выплатили по десять тысяч
Алексей СЕРГУНИН
Глава региона призвал не переживать тех, кто еще не получил выплату.

Глава региона призвал не переживать тех, кто еще не получил выплату.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 16 июня, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о помощи пострадавшим от атак со стороны Украины.

- На сегодняшнее утро уже выдали единоразовую выплату в десять тысяч рублей 45 тысячам жителей и единоразовую выплату в 50 тысяч рублей получили десять тысяч человек.

Глава региона призвал не переживать тех, кто еще не получил выплату.

- Продолжается работа со всеми базами данных, мы обязательно всех найдем, увидим и перечислим. Деньги есть. Нужно просто немного времени для того, чтобы правильно осуществить платежи.