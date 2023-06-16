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НовостиОбщество15 июня 2023 21:38

В Белгородской области создадут совет по улучшению качества жизни

Руководить советом будет Вячеслав Гладков
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области организуют совет при губернаторе, который будет отвечать за улучшение качества жизни. Коллегиальный орган будет сформирован из министров, заместителей губернатора, представителей вузов и т. д.

Возглавит совет губернатор Вячеслав Гладков. Заместителем председателя станет министр образования региона Андрей Милехин, а секретарем — министр соцзащиты Елена Батанова.

Такой совет в регионе решили создать для рассмотрения проектов в социальной сфере, формирования предложений по приоритетам реализации региональной политики в соцсфере, участия в разработке стратегии ее развития. Здесь будут рассматривать вопросы, связанные с улучшением качества жизни граждан. постановление о создании совета вступило в силу 13 июня.